farmakopoioi

Αγαπητοί συνάδελφοι,O ΠΦΣ και το ΙΔΕΕΑΦ, συνεχίζοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, υλοποιούν και φέτος, δια ζώσης Ημερίδες με θέμα: "Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων & ο Ρόλος του Φαρμακοποιού" και με εισηγητή τον κλινικό φαρμακοποιό Διαμαντή Κλημεντίδη.Πρόκειται για μια προσπάθεια με στόχο την σωστή εκπαίδευση των φαρμακοποιών, καθώς είμαστε από τους πιο προσιτούς και αξιόπιστους επαγγελματίες υγείας στην κοινότητα, συνδυάζοντας επιστημονική γνώση και άμεση επικοινωνία με τον πληθυσμό.Σας καλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην Ημερίδα που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, και ώρες 17:00-20:00, στο Αμφιθέατρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγο (Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, στον 1ο όροφο).Χορηγοί της Ημερίδας είναι οι εταιρείες Win Medica και ΒΙΑΝΕΞ.Οι συμμετέχοντες φαρμακοποιοί θα λάβουν 3 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ.Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στην Ημερίδα είναι 120 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Δείτε εδώ σχετική επιστολή από τον ΠΦΣ-ΙΔΕΕΑΦ,με όλες τις πληροφορίες και το περιεχόμενο-πρόγραμμαΚάντε εδώ την εγγραφή σας