2026-03-31 11:41:14

Σε μια περίοδο που τα συστήματα υγείας δέχονται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προχώρησαν στην υπογραφή τριετούς Μνημονίου Συνεργασίας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της Αυτοφροντίδας και στην αναβάθμιση του ρόλου του φαρμακοποιού ως βασικού συμβούλου υγείας για τον πολίτη.



Το Μνημόνιο, που υπεγράφη στις 23 Μαρτίου 2026, αναγνωρίζει την Αυτοφροντίδα ως κρίσιμο πυλώνα για την πρόληψη, την ενδυνάμωση των πολιτών και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αναγκών και περιορισμένων πόρων, η υπεύθυνη χρήση προϊόντων υγείας και η σωστή καθοδήγηση από τους φαρμακοποιούς αποκτούν καθοριστική σημασία.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

