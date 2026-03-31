Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Buongiorno» με 11.6%, διατηρώντας το προβάδισμα.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η «Super Κατερίνα» με 10.8%, ενώ τρίτο ήταν το «Το Πρωινό» με 9.2%.

Κοντά κινήθηκαν και οι «Αταίριαστοι» με 9.0%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν το «Breakfast@Star» με 7.9% και το «10 Παντού» με 7.3%.

Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Πρωίαν σε είδον» με 4.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com