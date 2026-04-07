Αθήνα, 07 Απριλίου 2026

Δελτίο Τύπου

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Η Υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό και η διασφάλισή της συνιστά ύψιστη προτεραιότητα για κάθε σύγχρονη κοινωνία. Η πρόοδος στην υγεία, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση των συστημάτων περίθαλψης προϋποθέτουν συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενώ ταυτόχρονα η ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία αποτελεί θεμελιώδη αρχή ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι κρίσιμος. Ως ο πιο άμεσα προσβάσιμος επιστήμονας υγείας, συμβάλλει καθημερινά στην πρόληψη, στην ασφαλή χρήση των φαρμάκων, στην ενίσχυση της προσήλωσης στη θεραπεία και στην υπεύθυνη καθοδήγηση των πολιτών, στηρίζοντας ουσιαστικά την αυτοφροντίδα.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη δημόσια υγεία, την πρόληψη, τη συνεργασία και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

