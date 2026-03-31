2026-03-31 11:08:59
Γλώσσα: Στο κείμενο της εργασίας 3 (σελίδα 19 - Τ.Ε.) υπογραμμίζουμε τις δευτερεύουσες προτάσεις, αναγνωρίζουμε το είδος τους και σημειώνουμε αν είναι ονοματικές (Ο) ή επιρρηματικές (Ε), όπως ακριβώς κάναμε στα παραδείγματα (βλέπουμε και την προηγούμενη ανάρτηση). Επίσης, αφού κάνουμε την παρουσίαση του εαυτού μας, στη σελίδα 18 του Τ.Ε., κόβουμε προσεκτικά το φύλλο από το βιβλίο για να γίνει ένα σχετικό λεύκωμα στην τάξη (ή ανάρτηση σε κάποιο από τα ταμπλό μας).
Μαθηματικά: Ξαναθυμόμαστε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 119 - Β.Μ.), επισκεπτόμαστε τη σχετική ανάρτηση ή συμβουλευόμαστε το φύλλο θεωρίας που μοιράστηκε στην τάξη και μετά διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία, την εφαρμογή και τον "Αυτοέλεγχο" του 49ου κεφαλαίου "Πόσο μακριά είπες;" (σελίδα 120 - Β.Μ.). Έπειτα κάνουμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και λύνουμε το πρόβλημα 1, στη σελίδα 31 του Τ.Ε..
Σχολική ζωή: Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις για τον αυριανό καιρό, η εκδρομή μας στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο θα γίνει κανονικά, επειδή δεν έχουμε σχεδόν καμιά μετακίνηση με τα πόδια (το λεωφορείο θα μας πάρει ακριβώς έξω από το σχολείο και θα μας αφήσει ακριβώς έξω από το μουσείο και ομοίως κατά την επιστροφή)
klikstimathisi
