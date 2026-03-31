2026-03-31 11:08:59
Φωτογραφία για Τρίτη, 312/3/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Στο κείμενο της εργασίας 3 (σελίδα 19 - Τ.Ε.) υπογραμμίζουμε τις δευτερεύουσες προτάσεις, αναγνωρίζουμε το είδος τους και σημειώνουμε αν είναι ονοματικές (Ο) ή επιρρηματικές (Ε), όπως ακριβώς κάναμε στα παραδείγματα (βλέπουμε και την προηγούμενη ανάρτηση). Επίσης, αφού κάνουμε την παρουσίαση του εαυτού μας, στη σελίδα 18 του Τ.Ε., κόβουμε προσεκτικά το φύλλο από το βιβλίο για να γίνει ένα σχετικό λεύκωμα στην τάξη (ή ανάρτηση σε κάποιο από τα ταμπλό μας).

Μαθηματικά: Ξαναθυμόμαστε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 119 - Β.Μ.), επισκεπτόμαστε τη σχετική ανάρτηση ή συμβουλευόμαστε το φύλλο θεωρίας που μοιράστηκε στην τάξη και μετά διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία, την εφαρμογή και τον "Αυτοέλεγχο" του 49ου κεφαλαίου "Πόσο μακριά είπες;" (σελίδα 120 - Β.Μ.). Έπειτα κάνουμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και λύνουμε το πρόβλημα 1, στη σελίδα 31 του Τ.Ε..

Σχολική ζωή: Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις για τον αυριανό καιρό, η εκδρομή μας στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο θα γίνει κανονικά, επειδή δεν έχουμε σχεδόν καμιά μετακίνηση με τα πόδια (το λεωφορείο θα μας πάρει ακριβώς έξω από το σχολείο και θα μας αφήσει ακριβώς έξω από το μουσείο και ομοίως κατά την επιστροφή)
. Φέρνουμε τις ομπρέλες μας και την καλή μας διάθεση, φέρνουμε όμως και την ιστορία (όσοι βέβαια δεν την έχουν αφήσει στην τάξη από την προηγούμενη φορά) και τη φυσική για τις δύο τελευταίες ώρες που θα είμαστε στην τάξη. Η μόνη περίπτωση να αναβληθεί η εκδρομή μας είναι να ανακοινωθεί τηλεκπαίδευση για αύριο, όπως είχε γίνει και στην προηγούμενη πρόβλεψη κακοκαιρίας.

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
