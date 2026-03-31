2026-03-31 12:03:17

Ξεκινούν και πάλι τα δρομολόγια των τρένων στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη -Σέρρες που είχαν διακοπεί στις 19.02.2026 λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train αναφέρει:Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 επανέρχονται κανονικά τα σιδηροδρομικά δρομολόγια 3632, 1634, 3633 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον ισχύοντα sidirodromikanea

