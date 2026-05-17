Η Eurovision Song Contest 2026 ολοκληρώθηκε και μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Dara από τη Bulgaria με το τραγούδι «Bangaranga», ενώ ο Ακύλας κατέκτησε τη 10η θέση με την ελληνική συμμετοχή.

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του μεγάλου τελικού, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος και φορτισμένος, χωρίς όμως να χάνει το χιούμορ του.







«Πάλι κουβά!», είπε μμε χιούμορ ο Ακύλας και στη συνέχεια, αρκετά φορτισμένος και στεναχωρημένος, δήλωσε τα εξής:

«Λοιπόν παιδιά, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, για να είμαι ειλικρινής. Είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω πραγματικά. Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Και πραγματικά, να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ».







«Ίσως να μας αδίκησαν λίγο… Αλλά και πάλι, Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να το ζήσω. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ», κατέληξε ο Ακύλας.

