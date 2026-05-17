Από την 1η Ιουνίου 2026, τίθενται σε εφαρμογή σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και κατά συνέπεια στην Ελλάδα), με στόχο να σπάσουν τα «τείχη» μεταξύ των διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων.

Οι αλλαγές αυτές απορρέουν από τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) της ΕΕ και επικεντρώνονται στη διευκόλυνση των χρηστών όταν αλλάζουν συσκευή ή χρησιμοποιούν αξεσουάρ διαφορετικών εταιρειών.

Οι κυριότερες αλλαγές:

Εύκολη μετάβαση μεταξύ iOS και Android: Μέχρι τώρα, η αλλαγή από iPhone σε Android (και το αντίστροφο) ήταν συχνά «πονοκέφαλος», καθώς χάνονταν δεδομένα ή η μεταφορά τους ήταν περίπλοκη. Από την 1η Ιουνίου, Apple και Google υποχρεούνται να προσφέρουν κοινές, απλοποιημένες λύσεις για την άμεση μεταφορά επαφών, μηνυμάτων, φωτογραφιών και δεδομένων εφαρμογών.

Το iOS «ανοίγει» σε τρίτους κατασκευαστές: Η Apple είναι υποχρεωμένη να κάνει το λειτουργικό της σύστημα πιο συμβατό με συσκευές άλλων εταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι:

Smartwatches εκτός Apple θα μπορούν πλέον να διαχειρίζονται τις ειδοποιήσεις του iPhone με τον ίδιο τρόπο που το κάνει το Apple Watch.

Θα υπάρχει ταχύτερη αντιστοίχιση (pairing) και καλύτερη συνεργασία με εξωτερικά αξεσουάρ (ακουστικά, ηχεία κ.λπ.) που δεν ανήκουν στο οικοσύστημα της Apple.

Πραγματική φορητότητα δεδομένων: Οι μεγάλες πλατφόρμες (gatekeepers) πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων του και μπορεί να τα μεταφέρει ελεύθερα, χωρίς τεχνικά εμπόδια που τον «εγκλωβίζουν» σε μια συγκεκριμένη μάρκα.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφαση που είχε λάβει από τον Μάρτιο του 2025, έδωσε προθεσμία έως τον Ιούνιο του 2026 για την πλήρη συμμόρφωση των εταιρειών. Στόχος είναι ο υγιής ανταγωνισμός: να επιλέγεις κινητό με βάση τη συσκευή και την τιμή, και όχι επειδή φοβάσαι ότι θα χάσεις τα αρχεία σου ή ότι δεν θα λειτουργούν τα ακουστικά σου.

Με λίγα λόγια: Αν σκοπεύατε να αλλάξετε στρατόπεδο (π.χ. από Android σε iPhone) ή αν θέλατε ένα smartwatch άλλης εταιρείας αλλά φοβόσασταν τη συμβατότητα, από τον Ιούνιο τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά και «φιλικά» για την τσέπη και την υπομονή σας.

