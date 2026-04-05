2026-04-05 11:19:51
Φωτογραφία για Εκδήλωση «Μπροστά στην πρόκληση της Τεχνητής ΝοημοσύνηςΕκδήλωση «Μπροστά στην πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης»

ΗδιαΝΕΟσις γιόρτασε τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυσή της, διοργανώνοντας μια δημόσια εκδήλωση με τίτλο «Μπροστά στην πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 18:30 στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λ. Συγγρού 364, 17674, Καλλιθέα).

Με αυτή την εκδήλωση η διαΝΕΟσις συμμετέχει ενεργά στον διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη – ένα πεδίο μεγάλης σημασίας, στο οποίο ο οργανισμός σκοπεύει να εστιάσει το επόμενο διάστημα μέσα από σχετικές έρευνες, δημοσιεύσεις και δράσεις.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ιωσήφ Σηφάκης –Βραβείο Turing 2007– ο οποίος μίλησε για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ παρουσιάστηκαν και τα ευρήματα της νέας δημοσκοπικής έρευνας της διαΝΕΟσις «Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη».
900 εκατ. ευρώ επενδύσεις σε παρεμβάσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των μέσων μαζικής μεταφοράς και την προσβασιμότητα.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/4/2026)
Μεσημεριανή ζώνη: Μπροστά οι «Αποκαλύψεις»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά το «Buongiorno» – Πτώση για «Super Κατερίνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Μπροστά οι «Αποκαλύψεις» – Ξεχώρισε το αφιέρωμα στη Μαρινέλλα
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά το «Buongiorno» – Κοντά η «Super Κατερίνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις»
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ΜΕ 208 MB cache ΓΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ gamers ΑΛΛΑ ΚΑΙcreators
Ρωσία: 59 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων 4 παιδιών, μετά από εκτροχιασμό τρένου.
Αγγλία: Οικογένεια αναβιώνει τον εμβληματικό μικροσκοπικό σιδηρόδρομο Ρίο Γκράντε – Το όραμα γίνεται πραγματικότητα
Το ευρωπαϊκό μετρό: Φιλόδοξο σχέδιο για σιδηροδρομικό σύστημα σε όλη την ήπειρο μέχρι το 2040.
Γιατί ένας χώρος δεν δημιουργεί αίσθηση ηρεμίας
