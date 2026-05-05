2026-05-05 11:14:21
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μπροστά η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Έκπληξη από την «Ώρα Ελλάδος»

  

Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 15.0%, διατηρώντας την πρωτιά.



Ακολούθησε η «Ώρα Ελλάδος» με 12.9%, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα καλή επίδοση.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 11.1%, ενώ το «Σήμερα» σημείωσε 10.5%.

Χαμηλότερα βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7.1%, ενώ το «Νωρίς - Νωρίς» κατέγραψε 5.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
