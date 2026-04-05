2026-04-05 08:23:51
Φωτογραφία για Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ΜΕ 208 MB cache ΓΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ gamers ΑΛΛΑ ΚΑΙcreators



Η ανακοίνωση του Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition αποτελεί ουσιαστικά το «ιερό δισκοπότηρο» που περίμεναν οι enthusiasts εδώ και χρόνια. Η AMD φαίνεται να λύνει το μεγαλύτερο παράπονο των προηγούμενων X3D γενιών: τον περιορισμό της 3D V-Cache σε μόνο ένα από τα δύο chiplets.

Ακολουθεί μια συνοπτική ανάλυση των όσων μάθαμε για το νέο «θηρίο» της κόκκινης ομάδας:

Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά με μια ΜατιάΧαρακτηριστικόΠροδιαγραφέςΑρχιτεκτονικήZen 5Πυρήνες / Threads16 / 32Συνολική Cache208 MB (Dual 3D V-Cache)TDP200WΠλατφόρμαAM5Ημερομηνία Κυκλοφορίας22 Απριλίου 2026Γιατί το "Dual Edition" αλλάζει τα δεδομένα;

Μέχρι σήμερα, στους επεξεργαστές με δύο chiplets (όπως ο 7950X3D ή ο 9950X3D), η επιπλέον cache βρισκόταν μόνο στο ένα chiplet. Αυτό ανάγκαζε το λειτουργικό σύστημα (Windows) να κάνει "ταχυδακτυλουργικά" για να καταλάβει αν μια εφαρμογή χρειαζόταν την cache (gaming) ή την υψηλή συχνότητα (productivity).

Με το Dual Edition:

Τέλος στα διλήμματα: Και τα 16 cores έχουν πλέον άμεση πρόσβαση σε τεράστια ποσότητα cache.

208 MB Cache: Πρόκειται για εξωπραγματικό νούμερο που υπόσχεται να εκμηδενίσει το latency σε εξαιρετικά βαριές εργασίες.

Workstation Επιδόσεις: Η αύξηση 5-10% σε εφαρμογές όπως το DaVinci Resolve και το Unreal Engine δείχνει ότι ο επεξεργαστής δεν είναι πια «μόνο για gamers», αλλά ένα ολοκληρωμένο εργαλείο παραγωγής.

[!IMPORTANT]

Η αύξηση του TDP στα 200W υποδηλώνει ότι ο 9950X3D2 θα απαιτεί κορυφαία συστήματα ψύξης (πιθανότατα 360mm AIO και πάνω) για να αποδώσει τα μέγιστα κάτω από συνεχή φόρτο.

Η Στρατηγική της AMD

Η κίνηση αυτή της AMD, με τη σφραγίδα του Jack Huynh, δείχνει μια ξεκάθαρη προσπάθεια να κυριαρχήσει στην high-end κατηγορία, προσφέροντας έναν «υβριδικό» επεξεργαστή που δεν κάνει συμβιβασμούς πουθενά. Η αναφορά στην υποστήριξη της πλατφόρμας AM5 θυμίζει στους χρήστες ότι η επένδυσή τους έχει μέλλον, ακολουθώντας τα χνάρια του θρυλικού AM4.





 5

Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
