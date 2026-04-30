2026-04-30 10:07:08
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα. V» με 15.6%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα.
Για τη δεύτερη θέση δόθηκε «μάχη», με το «Buongiorno» να σημειώνει 11.5% και το «Το Πρωινό» να ακολουθεί πολύ κοντά με 11.3%.
Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 7.9%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» σημείωσε 5.8%.
Χαμηλότερα κινήθηκε το «Breakfast@Star» με 3.8%, ενώ το «10 Παντού» κατέγραψε 2.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ