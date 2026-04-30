Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 19.2%, περνώντας οριακά μπροστά.

Ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 18.8%, διατηρώντας υψηλές επιδόσεις.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Σήμερα» με 9.9%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 8.6%.

Χαμηλότερα βρέθηκε η «Ώρα Ελλάδος» με 6.6%, ενώ το «Νωρίς - Νωρίς» κατέγραψε 2.3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

