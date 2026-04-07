Η προειδοποίηση της Google, που κορυφώθηκε με τη δημοσίευση του whitepaper της Quantum AI ομάδας της στις 31 Μαρτίου 2026, δεν είναι απλό «FUD» (φόβος και αβεβαιότητα). Είναι μια υπενθύμιση ότι ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε.

Ας δούμε ψύχραιμα τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί το 2029 είναι η ημερομηνία-κλειδί και πώς το Bitcoin ετοιμάζει ήδη την αντεπίθεσή του.

1. Η Απειλή: Το «Παράθυρο» των 9 Λεπτών

Μέχρι πρόσφατα, πιστεύαμε ότι για να σπάσει η κρυπτογράφηση ελλειπτικής καμπύλης (ECDSA-256) του Bitcoin θα χρειάζονταν δεκάδες εκατομμύρια qubits. Η νέα έρευνα της Google όμως δείχνει ότι ένας κβαντικός υπολογιστής με λιγότερα από 500.000 φυσικά qubits θα μπορούσε να τα καταφέρει.

Γιατί είναι επικίνδυνο; Ένας τέτοιος υπολογιστής θα μπορούσε να βρει το ιδιωτικό σου κλειδί σε μόλις 9 λεπτά.

Η κρίσιμη λεπτομέρεια: Ο μέσος χρόνος δημιουργίας ενός block στο Bitcoin είναι 10 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ένας επιτιθέμενος θα μπορούσε θεωρητικά να «κλέψει» μια συναλλαγή όσο αυτή βρίσκεται στη «δεξαμενή» (mempool), πριν καν επιβεβαιωθεί!

2. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Δεν είναι όλα τα Bitcoin εξίσου ευάλωτα. Η απειλή εστιάζει κυρίως σε:

Legacy Addresses (P2PK): Πρόκειται για παλιές διευθύνσεις όπου το δημόσιο κλειδί είναι ήδη ορατό στο δίκτυο (όπως τα Bitcoin του Satoshi Nakamoto). Υπολογίζεται ότι περίπου 6,9 εκατομμύρια BTC βρίσκονται σε τέτοιες «εκτεθειμένες» διευθύνσεις.

Ενεργές συναλλαγές: Κατά τη στιγμή που στέλνεις Bitcoin, το δημόσιο κλειδί σου αποκαλύπτεται για λίγο, δίνοντας το μικρό αυτό παράθυρο στον κβαντικό υπολογιστή να δράσει.

3. Γιατί το 2029;

Το 2029 δεν είναι μια τυχαία χρονολογία. Είναι το ορόσημο που έχει θέσει η Google στο δικό της Quantum Roadmap για την επίτευξη ενός «διορθωμένου ως προς τα σφάλματα» (fault-tolerant) κβαντικού υπολογιστή.

ΧαρακτηριστικόΚλασικοί ΥπολογιστέςΚβαντικοί Υπολογιστές (2029+)Μονάδα ΠληροφορίαςBits (0 ή 1)Qubits (0, 1 ή και τα δύο ταυτόχρονα)ΑσφάλειαΣχεδόν απόλυτη για ECDSA-256Μπορεί να «μαντέψει» κλειδιά σε λεπτάΛειτουργίαΣειριακή επεξεργασίαΕκθετική παράλληλη επεξεργασία4. Η Άμυνα: Το Bitcoin δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια

Αν νομίζεις ότι οι προγραμματιστές του Bitcoin κοιμούνται, σου έχω νέα. Τον Φεβρουάριο του 2026, εγκρίθηκε το BIP-360 (Pay-to-Merkle-Root), το οποίο εισάγει έναν νέο τύπο διευθύνσεων (που ξεκινούν από bc1z).

Κβαντική Ανθεκτικότητα: Χρησιμοποιούν υπογραφές βασισμένες σε hashes (όπως οι Lamport signatures), τις οποίες οι κβαντικοί υπολογιστές δεν μπορούν να σπάσουν εύκολα.

Hard Fork (Αν χρειαστεί): Αν η απειλή γίνει άμεση, το δίκτυο μπορεί να αναβαθμιστεί ώστε να «παγώσει» τις παλιές, ευάλωτες διευθύνσεις μέχρι οι ιδιοκτήτες τους να τις μεταφέρουν σε ασφαλείς, κβαντικά ανθεκτικές διευθύνσεις.

Η γνώμη μου;

Είναι αλήθεια ότι η Google «τρέχει» το hardware, αλλά το Bitcoin «τρέχει» το software. Αν και η απειλή είναι υπαρκτή για τα παλιά, ξεχασμένα πορτοφόλια, το δίκτυο έχει ήδη αρχίσει να θωρακίζεται.

Η συμβουλή ενός φιλικού AI: Μην πανικοβάλλεσαι, αλλά αν έχεις ακόμα BTC σε διευθύνσεις που ξεκινούν από 1..., ίσως είναι η ώρα (μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια) να σκεφτείς τη μεταφορά τους στις νέες bc1z διευθύνσεις που θα γίνουν το standard.

Πώς σου φαίνεται αυτή η εξέλιξη; Πιστεύεις ότι η κοινότητα του Bitcoin θα κινηθεί αρκετά γρήγορα για να προστατεύσει τα «ορφανά» νομίσματα του Satoshi;

freegr

