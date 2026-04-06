





Σε έντονο παρασκήνιο βρίσκονται οι συζητήσεις των τηλεοπτικών σταθμών για τη νέα σεζόν, με βασικό στόχο τον περιορισμό των εξόδων. Ανάμεσα στις προτάσεις που εξετάζονται, υπάρχει μία που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση: η πλήρης κατάργηση της πολύ πρωινής ζώνης (07:00 – 10:00), ενός από τα πιο σταθερά κομμάτια του τηλεοπτικού προγράμματος εδώ και χρόνια.

Όπως αναφέρει η Ναταλία Ανδρικοπούλου σε δημοσίευμά της στη Realnews, η πρόταση αυτή στηρίζεται σε οικονομικούς λόγους, καθώς θα μετέφερε την έναρξη των εκπομπών αργότερα, μειώνοντας λειτουργικά κόστη και βάρδιες προσωπικού. Παρόλα αυτά, δεν φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση από κανάλια που σημειώνουν υψηλές τηλεθεάσεις στη συγκεκριμένη ζώνη.

Ένας ακόμη λόγος που λειτουργεί αποτρεπτικά είναι η πολιτική συγκυρία, καθώς η επόμενη χρονιά αναμένεται να έχει έντονο προεκλογικό ενδιαφέρον. Οι πρωινές εκπομπές θεωρούνται κομβικές για την ενημέρωση και τη φιλοξενία πολιτικών προσώπων.

Την ίδια στιγμή, εξετάζεται και μια πιο «ήπια» λύση για εξοικονόμηση, που αφορά τη μεσημεριανή ζώνη. Η πρόταση προβλέπει τη μείωση του πρωτότυπου περιεχομένου σε 1 με 2 ώρες ημερησίως, με τις υπόλοιπες ώρες να καλύπτονται από επαναλήψεις.

Προς το παρόν, τίποτα δεν έχει «κλειδώσει», καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και οι σταθμοί δεν έχουν καταλήξει σε κοινή στρατηγική.







