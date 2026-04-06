Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com, οριστικές φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του Ανδρέα Γεωργίου.

Αν και το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις τόσο με τον ANT1 όσο και με τον Alpha, όλα δείχνουν πως η συμφωνία έχει «κλειδώσει» με τον ΣΚΑΪ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η συνεργασία αφορά ένα δυνατό πακέτο με δύο σειρές, με τη μία να είναι οι «Μπλε Ώρες», ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και ένα ακόμη νέο πρότζεκτ.

Εκτός απροόπτου, ο Ανδρέας Γεωργίου τη νέα σεζόν θα ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, ενισχύοντας σημαντικά τη μυθοπλασία του σταθμού.

