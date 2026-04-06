2026-04-06 22:04:05
Φωτογραφία για Ανδρέας Γεωργίου: Κλειδώνει στον ΣΚΑΪ με δύο σειρές

 



Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com, οριστικές φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του Ανδρέα Γεωργίου.

Αν και το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις τόσο με τον ANT1 όσο και με τον Alpha, όλα δείχνουν πως η συμφωνία έχει «κλειδώσει» με τον ΣΚΑΪ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η συνεργασία αφορά ένα δυνατό πακέτο με δύο σειρές, με τη μία να είναι οι «Μπλε Ώρες», ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και ένα ακόμη νέο πρότζεκτ.

Εκτός απροόπτου, ο Ανδρέας Γεωργίου τη νέα σεζόν θα ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, ενισχύοντας σημαντικά τη μυθοπλασία του σταθμού.



Πηγή: tvnea.com
Η Πολωνία παραλαμβάνει τα πρώτα εκσυγχρονισμένα βαγόνια πολλαπλών χρήσεων Combo.
Πρόταση – «σοκ» για αλλαγές στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης
Ρήξη Γεωργίου – MEGA: Στον «αέρα» οι «Μπλε Ώρες» και έντονο παρασκήνιο για το μέλλον της σειράς
Ανδρέας Μικρούτσικος: Το “Καλημέρα Ελλάδα” δεν θα το κράταγα ως τίτλο» - Ο ΑΝΤ1 τρώγεται με τα ρούχα του...
ΣΚΑΪ & BBC STUDIOS Συμπαραγωγή δύο πολυαναμενόμενων σειρών ντοκιμαντέρ
«Αλλαγή σελίδας στον ΣΚΑΪ: Ο νέος CEO και τα σχέδια για τα οικονομικά»
«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Κλειδώνει το καστ με δυνατά ονόματα – Σε εξέλιξη η αναζήτηση της πρωταγωνίστριας
Αστροναύτης του Artemis II κάνει ντους
Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026 για τέσσερα (4) άτομα στο Κοινωνικό Συσσίτιο.
Προσωπικός Παιδίατρος: SMS σε όσους γονείς έχουν άυλη συνταγογράφηση – 24.000 νέες εγγραφές μέσα σε έναν μήνα
Δείτε εδώ τη ζωντανή μετάδοση της διέλευσης της κάψουλας Orion κοντά από τη Σελήνη
Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης οχημάτων και δικύκλων στην παραλία του Αστακού
