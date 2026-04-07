Η Liafarm συμμετείχε με επιτυχία στην έκθεση HellasPHARM 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και δυναμική της παρουσία στον χώρο του φαρμακείου.





Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το περίπτερο προσέλκυσε σημαντικό αριθμό φαρμακοποιών και επαγγελματιών υγείας, αποτελώντας σημείο συνάντησης για ουσιαστική επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης των υπηρεσιών της, η Liafarm εξυπηρετεί πλέον τα φαρμακεία της Αττικής με ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.

Ξεχωριστό στοιχείο αποτέλεσε η «Τυχερή Δαγκάνα», η οποία προσέφερε διασκέδαση και χαμόγελα, δίνοντάς τη δυνατότητα σε όλους να κερδίσουν δώρα απο τις συνεργαζόμενες φαρμακευτικές εταιρείες.













