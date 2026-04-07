2026-04-07 17:22:28
#ArtemisII update: Earthrise 2026

Μια ιστορική στιγμή για την επιστήμη εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας.

Λίγο πριν καταγραφεί η παρακατω μαγευτική εικόνα από τις κάμερες των ηλιακών πάνελ του Ευρωπαϊκού Service Module (ESM), το Orion και το πλήρωμά του έφτασαν στο πιο απομακρυσμένο σημείο της αποστολής τους: 406.772 χιλιόμετρα από τη Γη.

Σε αυτό το σημείο κορυφώνεται η λεγόμενη free return trajectory ,μια τροχιά ακριβείας που εκμεταλλεύεται τη βαρυτική αλληλεπίδραση Γης, Σελήνης, επιτρέποντας στο σκάφος να επιστρέψει με ασφάλεια χωρίς επιπλέον προώθηση.

Από την «ανατολή της Γης» (Earthrise) μέχρι την πορεία επιστροφής, η αποστολή δεν είναι απλώς ένα ταξίδι, είναι μια επίδειξη φυσικής, μηχανικής σε υψηλο επίπεδο.

Η επιστροφή στη Σελήνη δεν είναι πλέον όνειρο της ανθρωποτητας. Αποτελεί μια πραγματικότητα σε εξέλιξη μπροστά στις οθονες μας.
Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν 10 σιδηροδρομικές γραμμές και γέφυρες σε όλο το Ιράν.
Η Liafarm στην HellasPHARM 2026 με δυναμική παρουσία και μεγάλη επισκεψιμότητα
Η Liafarm στην HellasPHARM 2026 με δυναμική παρουσία και μεγάλη επισκεψιμότητα
3.830 επισκέπτες και 119 εταιρείες-χορηγοί στο Hellas PHARM 2026
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/4/2026)
Ποιοι συνταξιούχοι παίρνουν υψηλότερο εφάπαξ για το 2026 – Σε ποια ταμεία μειώθηκε.
Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026 για τέσσερα (4) άτομα στο Κοινωνικό Συσσίτιο.
Κυλιόμενοι αυτοκινητόδρομοι στην Ισπανία – Μια λύση πάνω στις ράγες για σύγχρονες εμπορευματικές μεταφορές.
Δελτίο Τύπου Π.Φ.Σ. για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Πάσχα στα Μετέωρα με τον Χρήστος Νέζος και καλεσμένη την Μελίνα Ασλανίδου
Το MEGA αποτίει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα με το «Σπίτι με το MEGA» - Πότε θα προβληθει;
Υπουργείο Υγείας: Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα – Στο «μικροσκόπιο» και τα σαρακοστιανά
