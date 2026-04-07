2026-04-07 17:22:28

#ArtemisII update: Earthrise 2026



Μια ιστορική στιγμή για την επιστήμη εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας.



Λίγο πριν καταγραφεί η παρακατω μαγευτική εικόνα από τις κάμερες των ηλιακών πάνελ του Ευρωπαϊκού Service Module (ESM), το Orion και το πλήρωμά του έφτασαν στο πιο απομακρυσμένο σημείο της αποστολής τους: 406.772 χιλιόμετρα από τη Γη.



Σε αυτό το σημείο κορυφώνεται η λεγόμενη free return trajectory ,μια τροχιά ακριβείας που εκμεταλλεύεται τη βαρυτική αλληλεπίδραση Γης, Σελήνης, επιτρέποντας στο σκάφος να επιστρέψει με ασφάλεια χωρίς επιπλέον προώθηση.



Από την «ανατολή της Γης» (Earthrise) μέχρι την πορεία επιστροφής, η αποστολή δεν είναι απλώς ένα ταξίδι, είναι μια επίδειξη φυσικής, μηχανικής σε υψηλο επίπεδο.



Η επιστροφή στη Σελήνη δεν είναι πλέον όνειρο της ανθρωποτητας. Αποτελεί μια πραγματικότητα σε εξέλιξη μπροστά στις οθονες μας.

tinanantsou.blogspot.gr

