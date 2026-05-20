Ντόμινο εξελίξεων φαίνεται πως φέρνει η επικείμενη μετακίνηση της Κατερίνα Καραβάτου και του Χρήστος Φερεντίνος στην ΕΡΤ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με το «Στούντιο 4» να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αν και οι τελικές συμφωνίες δεν έχουν ακόμη «κλειδώσει», όλα δείχνουν πως οι δύο παρουσιαστές προορίζονται για το τιμόνι της εκπομπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Zappit και ρεπορτάζ του Γιώργος Σκρομπόλας, οι επαφές της Κατερίνας Καραβάτου με τη δημόσια τηλεόραση είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετό διάστημα, την ώρα που στον ΑΝΤ1 υπήρχε έντονος προβληματισμός για το μέλλον της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης του Σαββατοκύριακου.

Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Φερεντίνος φέρεται να συζήτησε με τον ΑΝΤ1 για πιθανή συμμετοχή σε νέο project, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς υπήρχαν διαφορετικές απαιτήσεις γύρω από το συνολικό πλαίσιο συνεργασίας.

Στο στρατόπεδο του ΑΝΤ1, πάντως, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο για την επόμενη σεζόν. Η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση, με τα σενάρια να παραμένουν ανοιχτά είτε για συνέχιση με πιο περιορισμένο budget είτε ακόμη και για πλήρη αλλαγή κατεύθυνσης με περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, ερωτηματικά υπάρχουν και για τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Η Αφροδίτη Γραμμέλη εξακολουθεί να διατηρεί συμβόλαιο με τον σταθμό, ενώ ήδη ακούγεται πως δέχεται «κρούσεις» και από άλλα κανάλια. Σε εκκρεμότητα παραμένει και το μέλλον των Νίκος Μισίρης και Λευτέρης Κουμαντάκης, καθώς αναμένονται αποφάσεις για την ανανέωση των συνεργασιών τους.

Αντίθετα, όλα δείχνουν πως οι δρόμοι του σταθμού με τον Πέτρος Κωστόπουλος και τη Μαρία Αντωνά ολοκληρώνονται με το φινάλε της φετινής εκπομπής.

