Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απέστειλε ενημέρωση προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας αναφορικά με τη νέα περίοδο αποζημίωσης για τα φαρμακεία – μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων / ΕΑΥΜ.

Σημαντική διευκρίνιση:Η επιχορήγηση αφορά τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, για τα φαρμακεία – μέλη τους που συμμετέχουν στα σχετικά προγράμματα και για τα οποία έχει επιβεβαιωθεί η παραλαβή των μολυσματικών αποβλήτων από την εταιρεία διαχείρισης.Το ποσό της επιχορήγησης

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΦΣ,

....η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 10,00 ευρώ ανά φαρμακείο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επιβεβαιωμένη παραλαβή των μολυσματικών αποβλήτων από κάθε φαρμακείο από την εταιρεία διαχείρισης των ΕΑΥΜ.

Όπως αναφέρεται, το πρόγραμμα συνεχίζεται, ενώ μέχρι σήμερα ο ΠΦΣ έχει επιχορηγήσει τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με συνολικό ποσό άνω των 185.000 ευρώ.

Ποια περίοδο καλύπτει

Η νέα περίοδος που θα καλυφθεί αφορά το διάστημα από 01/05/2026 έως 30/04/2027.

Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά προς τον ΠΦΣ.

Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών:Η αποστολή των δικαιολογητικών προς τον ΠΦΣ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 30ή Ιουνίου 2027.Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Η λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

Τιμολόγιο της εταιρείας που ανέλαβε τη διαχείριση των ΕΑΥΜ του Συλλόγου, εκδιδόμενο έως και την 30ή Ιουνίου 2027, στο οποίο θα αναγράφεται περίοδος αποκομιδής έως 30/04/2027. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει τις αναγκαίες πιστοποιήσεις για την ανάληψη του έργου. Βεβαίωση της εταιρείας, στην οποία θα αναφέρονται οι επωνυμίες των φαρμακείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και έχουν ήδη παραδώσει ΕΑΥΜ. Βεβαίωση αποστείρωσης ανά φαρμακείο

Με την παραλαβή της «Βεβαίωσης αποστείρωσης», η οποία θα πρέπει να παρέχεται για κάθε φαρμακείο ξεχωριστά από την ανάδοχο εταιρεία που εξειδικεύεται στη συλλογή μολυσματικών αποβλήτων, πιστοποιείται ότι το φαρμακείο έχει ολοκληρώσει την ορθολογική διαχείριση των ΕΑΥΜ.

Τι πρέπει να κάνουν οι Σύλλογοι:Ο ΠΦΣ καλεί τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους να υπενθυμίσουν στα μέλη τους τη διαδικασία και να συντονίσουν τις πρωτοβουλίες αποκομιδής των ΕΑΥΜ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Πηγή: Ανακοίνωση Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Αρ. Πρωτ. 2341, 18/05/2026.

