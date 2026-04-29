Η διεύρυνση του πλαισίου επιδότησης φαίνεται πως αλλάζει τις ισορροπίες στην ελληνική τηλεόραση, ανοίγοντας την «όρεξη» των καναλιών για περισσότερα ψυχαγωγικά projects ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τη Reallife, η επικείμενη αναθεώρηση του συστήματος χρηματοδότησης –με την ένταξη και ψυχαγωγικών σόου ή ριάλιτι– οδηγεί τους τηλεοπτικούς σταθμούς σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους. Στόχος των καναλιών είναι να εξασφαλίσουν επιδότηση για όσο το δυνατόν περισσότερα formats, με το ΕΚΚΟΜΕΔ να εμφανίζεται θετικό σε αυτή την κατεύθυνση.

Ήδη, ο ΣΚΑΪ κινείται προς την αναζήτηση ενός νέου, λαμπερού μουσικού σόου που θα πλαισιώσει το «The Voice», ενώ στον ΑΝΤ1 –πέρα από το «Your Face Sounds Familiar»– εξετάζονται και άλλες επιλογές ψυχαγωγίας, ακόμα και η επιστροφή του «Dancing with the Stars».

Την ίδια στιγμή, το Star κρατά στάση αναμονής για βασικά projects όπως η «Φάρμα» και το «GNTM», δίνοντας προτεραιότητα στον σχεδιασμό της prime time, όπου το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο. Καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις θα παίξει το αν και ποια προγράμματα θα ενταχθούν στο καθεστώς επιδότησης.

Όσον αφορά τα τηλεπαιχνίδια, οι πληροφορίες της Reallife αναφέρουν ότι θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, επιλέξιμα θα είναι όσα βασίζονται στη γνώση και συμβάλλουν στην καλλιέργεια της γλώσσας, αποκλείοντας ουσιαστικά τα καθαρά τυχερά formats.

Με αυτό το κριτήριο, παιχνίδια όπως το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», το «The Chase» και ο «Αδύναμος Κρίκος» φαίνεται να εντάσσονται στο νέο πλαίσιο, σε αντίθεση με formats τύπου «Deal», που στηρίζονται αποκλειστικά στην τύχη και αναμένεται να μείνουν εκτός.

Οι τελικές λεπτομέρειες του νέου καθεστώτος δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο είναι σαφές πως οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν ήδη τον προγραμματισμό των καναλιών και ενισχύουν τη στροφή προς την ψυχαγωγία.

Πηγή: tvnea.com