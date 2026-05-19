Γλώσσα: Αρχικά, για να κλείσουμε την ενότητα 15 "Κινηματογράφος - θέατρο", ολοκληρώνουμε την επαναληπτική φωτοτυπία που ξεκινήσαμε στην τάξη (βλέπουμε και την αντίστοιχη ανάρτηση). Επίσης, με την είσοδό μας στην ενότητα 16 "Μουσεία" και με τη συνδρομή της προηγούμενης ανάρτησης, βρίσκουμε στο κείμενο "Το άγαλμα που κρύωνε" (σελίδες 58 και 59 του Β.Μ.) και γράφουμε στο τετράδιό μας δύο μεταφορές, δύο παρομοιώσεις και τις συνώνυμες/αντώνυμες των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.Μαθηματικά: Προετοιμαζόμαστε για το επερχόμενο επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης γεωμετρίας (κεφάλαια 49, 56, 61, 62, 63 και 64), λύνοντας τα προβλήματα της φωτοτυπίας που δόθηκε στην τάξη σήμερα. Δεν ξεχνάμε να συμβουλευτούμε και τη σχετική ανάρτηση.Σχολική ζωή: Αύριο, κατά την πρώτη ώρα, θα κάνουμε μία ολοκληρωμένη ανάγνωση του θεατρικού αποφοίτησης, ώστε να πάρουμε μια γεύση από τους ρόλους και την εναλλαγή τους. Οπότε φέρνουμε όλοι το θεατρικό μας.

klikstimathisi