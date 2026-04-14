2026-04-14 15:29:19
Φωτογραφία για Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, συνεχίζουν το ταξίδι τους στο Ομάν

Ο Τάσος Δούσης και οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» συνεχίζουν το ταξίδι σ’ έναν ανεξερεύνητο θησαυρό της Αραβικής Χερσονήσου, το μαγευτικό Ομάν, αυτή την Κυριακή 19 Απριλίου στις 17:45 στο OPEN!

Εξερευνούν την όαση Ουάντι Μπάνι Χαλίντ με τις κρυστάλλινες σμαραγδένιες πισίνες, τους πανύψηλους φοίνικες και τους εκπληκτικούς βραχώδεις σχηματισμούς.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουν την έρημο Γουαχίμπα, η οποία είναι διάσημη για τους εντυπωσιακούς πορτοκαλί αμμόλοφους και την παραδοσιακή κουλτούρα των Βεδουίνων.

Εκεί έχουν την ευκαιρία να διανυκτερεύσουν σε ένα camp, να κάνουν σαφάρι στην έρημο και να απολαύσουν ένα ξεχωριστό ηλιοβασίλεμα.

Ο Τάσος Δούσης και η ομάδα του επισκέπτονται το ιστορικό φρούριο Μπάχλα και την πόλη Νίζουα, το «μαργαριτάρι του Ισλάμ». Επίσης, σκαρφαλώνουν στο όρος Τζεμπέλ Ακντάρ και μένουν έκπληκτοι με την καθηλωτική θέα που προσφέρει.

Τέλος, προτείνουν παραδοσιακές γεύσεις σε εστιατόρια και café με υπέροχη τοπική ατμόσφαιρα.

«ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση: Κάθε Κυριακή στις 17:45 στο OPEN

Δείτε το τρέιλερ: https://we.tl/t-1EoNjSYoETWGRtkr





Πηγή: tvnea.com
