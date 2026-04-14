





Ο πιο αγαπημένος θρύλος όλων των εποχών επιστρέφει με νέα ματιά! Το «Robin Hood» έρχεται σε Α’ προβολή αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, φέρνοντας μια συναρπαστική σειρά γεμάτη δράση, περιπέτεια και δυνατά συναισθήματα.

Η νέα σειρά 10 επεισοδίων ανανεώνει την ιστορία του Ρομπέν των Δασών, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στον ήρωα, αλλά και στο ταξίδι του. Η ιστορία μας μεταφέρει στην Αγγλία του 12ου αιώνα, σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και πολιτισμικών αντιθέσεων μεταξύ Νορμανδών και Σαξόνων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Robert of Locksley, τον οποίο υποδύεται ο Jack Patten, σε μια ερμηνεία που αποτυπώνει την πορεία ενός νεαρού άνδρα από την αβεβαιότητα προς τον θρύλο.

Στο πλευρό του, ο Tom Mison και η Anastasia Griffith ενισχύουν τη δραματική ένταση της ιστορίας, ενώ ο Sean Bean ξεχωρίζει στον ρόλο του Σερίφη του Νότιγχαμ, παρουσιάζοντας έναν πιο σύνθετο και απαιτητικό «αντίπαλο» από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Παράλληλα, η Lauren McQueen ως Marian δίνει νέα πνοή σε έναν από τους πιο γνωστούς χαρακτήρες της ιστορίας.

Με κινηματογραφική αισθητική και γρήγορο ρυθμό, το «Robin Hood» είναι η ιδανική σειρά για όσους αγαπούν την περιπέτεια και τις μεγάλες ιστορίες.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο της πλατφόρμας με premium διεθνείς παραγωγές.

Σκηνοθέτες: Jonathan English, John Glenn, Ηθοποιοί: Jack Patten, Lauren McQueen, Sean Bean, Connie Nielsen, Marcus Fraser, Angus Castle-Doughty, Henry Rowley, Lydia Peckham, Steven Waddington

