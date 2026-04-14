2026-04-14 15:29:19
Φωτογραφία για Η νέα σειρά Robin Hood σε Α΄ προβολή αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ - Πότε κάνει πρεμιέρα;



Ο πιο αγαπημένος θρύλος όλων των εποχών επιστρέφει με νέα ματιά! Το «Robin Hood» έρχεται σε Α’ προβολή αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, φέρνοντας μια συναρπαστική σειρά γεμάτη δράση, περιπέτεια και δυνατά συναισθήματα.

Η νέα σειρά 10 επεισοδίων ανανεώνει την ιστορία του Ρομπέν των Δασών, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στον ήρωα, αλλά και στο ταξίδι του. Η ιστορία μας μεταφέρει στην Αγγλία του 12ου αιώνα, σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και πολιτισμικών αντιθέσεων μεταξύ Νορμανδών και Σαξόνων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Robert of Locksley, τον οποίο υποδύεται ο Jack Patten, σε μια ερμηνεία που αποτυπώνει την πορεία ενός νεαρού άνδρα από την αβεβαιότητα προς τον θρύλο.

Στο πλευρό του, ο Tom Mison και η Anastasia Griffith ενισχύουν τη δραματική ένταση της ιστορίας, ενώ ο Sean Bean ξεχωρίζει στον ρόλο του Σερίφη του Νότιγχαμ, παρουσιάζοντας έναν πιο σύνθετο και απαιτητικό «αντίπαλο» από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Παράλληλα, η Lauren McQueen ως Marian δίνει νέα πνοή σε έναν από τους πιο γνωστούς χαρακτήρες της ιστορίας.

Με κινηματογραφική αισθητική και γρήγορο ρυθμό, το «Robin Hood» είναι η ιδανική σειρά για όσους αγαπούν την περιπέτεια και τις μεγάλες ιστορίες.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο της πλατφόρμας με premium διεθνείς παραγωγές.

Δείτε το trailer: https://youtu.be/Wy_jFkxs0Go

Σκηνοθέτες: Jonathan English, John Glenn, Ηθοποιοί: Jack Patten, Lauren McQueen, Sean Bean, Connie Nielsen, Marcus Fraser, Angus Castle-Doughty, Henry Rowley, Lydia Peckham, Steven Waddington

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Διασύνδεση Ισπανίας–Μαρόκου: Η Σιδηροδρομική Σήραγγα στο Στενό του Γιβραλτάρ μπαίνει σε φάση υλοποίησης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, συνεχίζουν το ταξίδι τους στο Ομάν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το επόμενο «Moments» στον ΑΝΤ1
Επιστρέφει το «The Floor» με τον 3ο κύκλο - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Μ. Σάββατο στις 00:10 Νίκος Μακρόπουλος στον ΑΝΤ1
Prime time ζώνη: Ξεχώρισε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» – Διψήφια πρεμιέρα για τους "Super Ήρωες"
Επιστρέφει το «Κωνσταντίνου και Ελένης»; Η αποκάλυψη του Χάρης Ρώμας για μίνι σειρά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Επιστροφή της Βίκυς Φλέσσα με νέα εκπομπή – Πού θα τη δούμε τη νέα σεζόν
Σε προχωρημένες συζητήσεις με το ΟΡΕΝ η Άννα Δρούζα...
Κώστας Μαρτάκης: «Έχω δεχτεί εργασιακό bullying»...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ του Σερίφ Φράνσις ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ «ΑΝΕΣΙΣ» έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
«Dragons’ Den»: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές – Νέα πρόσωπα στους Dragons και γυρίσματα από Ιούνιο στον ΣΚΑΪ