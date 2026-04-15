Αθήνα, 15 Απριλίου 2026







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ







Αριθμ. Πρωτ. 1696







Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spot του Π.Φ.Σ. για τη διάθεση των ΦΥΚ από

τα ιδιωτικά φαρμακεία»







Αγαπητοί Συνάδελφοι,







Από την 1η Απριλίου 2026 προβάλλονται σε κανάλια μεγάλης εμβέλειας (ANTENNA, ALPHA, EΡT, MEGA, OPEN, SKAI) και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενημερωτικά spot για την επιστροφή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στο φυσικό τους χώρο, το ιδιωτικό φαρμακείο. Η ενέργεια αυτή στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών και στην ανάδειξη των φαρμακείων μας ως το ασφαλέστερο σημείο παραλαβής, επιστημονικής καθοδήγησης και ουσιαστικής εκπαίδευσης των ασθενών, με τη διαρκή παρουσία και ευθύνη του φαρμακοποιού.







Σας αποστέλλουμε συνδέσμους για την λήψη των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών spots και παρακαλούμε όπως προωθηθούν και προβληθούν με κάθε πρόσφορο μέσο.







• Σύνδεσμος λήψης τηλεοπτικών spots: https://we.tl/t-Z0anyvZCoOZNAKMh

• Σύνδεσμος λήψης ραδιοφωνικών spots: https://we.tl/t-54rdOPzFi3pSFkNQ

( Διάρκεια ισχύος των links: 3 ημέρες )







Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η στοχευμένη καμπάνια του Π.Φ.Σ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Φεβρουαρίου και καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα απήχησης και αλληλεπίδρασης σε όλα ταψηφιακά κανάλια (Google ads, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok), με ενεργή συμμετοχή πολλών συναδέλφων μέσω ανακοινοποιήσεων και αναμεταδόσεων των μηνυμάτων.







Η καμπάνια, μέσα από στοχευμένα posts και ενημερωτικά stories, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του φαρμακοποιού στην ασφαλή διάθεση των ΦΥΚ, ενισχύει την εμπιστοσύνη και καθιερώνει το ιδιωτικό φαρμακείο ως το πλέον αξιόπιστο και άμεσα προσβάσιμο σημείο και για τα φάρμακα υψηλού κόστους.







Με Εκτίμηση,





















































