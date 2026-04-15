Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ενημερώσει με την υπ΄αριθμόν 1387/01.04.2026 επιστολή του Π.Φ.Σ., το νέο σύστημα υποβολής μηνιαίων λογαριασμών μέσω της νέας πύλης ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2026. Διανύουμε ήδη την μεταβατική περίοδο εντός του Απριλίου για την ομαλή μετάπτωση στο νέο σύστημα.

Τι αλλάζει με το νέο σύστημα εισόδου στην πύλη ΚΜΕΣ:

Από την 1η Μαΐου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα υποβολής μηνιαίων λογαριασμών του ΚΜΕΣ, με βασική αλλαγή την υποχρεωτική ταυτοποίηση των φαρμακοποιών μέσω της πλατφόρμας SSO του ΕΟΠΥΥ – χρησιμοποιώντας προσωπικά στοιχεία και κωδικούς Taxisnet – για κάθε είσοδο στην πύλη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η υποχρεωτικότητα της δήλωσης υπεύθυνου φαρμακοποιού και στις περιπτώσεις φαρμακείων που λειτουργούν υπο καθεστώς πολυϊδιοκτησίας.

Κατά την μεταβατική περίοδο έως την 1η Μαΐου 2026, συνεχίζεται η χρήση του υφιστάμενου συστήματος ενώ παράλληλα οι φαρμακοποιοί μπορούν να δοκιμάζουν το νέο σύστημα προκειμένου να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας.













Στις Υποχρεωτικές ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φαρμακοποιοί έως την 01η.05.2026 είναι:

(SOS) Άμεσες ενέργειες:Δήλωση απογραφής υπευθύνων φαρμακοποιών στην υπάρχουσα Πύλη ΚΜΕΣ (στο πεδίο «Δήλωση στοιχείων φαρμακείου» του υφιστάμενου συστήματος)Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην πλατφόρμα SSO (Single Sign-On) ΕΟΠΥΥ, με χρήση των προσωπικών στοιχείων των υπεύθυνων φαρμακοποιών και κωδικούς taxisnet. (Επισημαίνεται ότι νέο λογαριασμό πρέπει να δημιουργήσουν όλοι οι ήδη δηλωμένοι υπεύθυνοι φαρμακοποιοί ενός φαρμακείου).

Ενέργειες κατά την Μεταβατική περίοδο:Δοκιμή σύνδεσης του χρήστη, με τη χρήση του προσωπικού λογαριασμού (που θα έχει ήδη δημιουργήσει στο SSO), στο πιλοτικό σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://84.205.220.187/ καιΔυνατότητα δοκιμής σύνδεσης με τους νέους κωδικούς SSO και περιήγησης στο πιλοτικό περιβάλλον και στις λειτουργίες της νέας πύλης θα υπάρχει έως τις 23 Απριλίου.

Ενέργειες με την πλήρη έναρξη λειτουργίας από 1η Μαΐου 2026:Υποχρεωτική χρήση του νέου συστήματος από τους χρήστεςΠρόσβαση μόνο μέσω SSO – ΕΟΠΥΥ(προσωπικός λογαριασμός)Αυτόματη ανακατεύθυνση από το παλιό σύστημα https://www.eopyykmes.gr/ στο νέο.

Εξυπακούεται ότι όλα τα υπάρχοντα δεδομένα των λογαριασμών στην πύλη της ΚΜΕΣ θα διατηρηθούν και στο νέο περιβάλλον λειτουργίας.

Σας επισυνάπτουμε:

Εκ νέου τις οδηγίες που αφορούν τη δημιουργία του νέου λογαριασμού στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ και την είσοδο στο περιβάλλον της πιλοτικής λειτουργίας της πύλης,Οδηγίες υποβολής των μηνιαίων λογαριασμών στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ (Νέο)

ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν θα υπάρξει η δυνατότητα νέας παράτασης.





