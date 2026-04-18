Η πρωτοβουλία TIMEPIX@school φέρνει την προηγμένη τεχνολογία ανιχνευτών, που αναπτύχθηκε στο CERN, κατευθείαν στις σχολικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το CERN & Society Foundation και βασίζεται στους ανιχνευτές Timepix, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας CERN Medipix2 Collaboration. Μετά την επιτυχία πιλοτικών δράσεων, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει συντονισμένα το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, με στόχο να φτάσει περίπου τους 20.000 μαθητές έως το 2030.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή σχολείων από λιγότερο προνομιούχες και υποεκπροσωπούμενες κοινότητες, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής των κοριτσιών στις επιστήμες.

Η επιστήμη γίνεται εμπειρία

Το TIMEPIX@school δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα — είναι μια γέφυρα ανάμεσα στη θεωρία και την πραγματικότητα.

Δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ίδια τεχνολογία που αξιοποιείται σε τομείς όπως:

η φυσική υψηλών ενεργειώνη ιατρικήη αεροδιαστημικήακόμα και η τέχνη

τους βοηθά να κατανοήσουν πώς η επιστήμη επηρεάζει τον κόσμο γύρω μας.

Η εμπειρία αυτή κάνει τη φυσική πιο προσιτή και ζωντανή, ενθαρρύνοντας περισσότερους μαθητές να ακολουθήσουν καριέρες στους τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο ποικιλόμορφης και συμπεριληπτικής επιστημονικής κοινότητας.

Υποστήριξη και για τους εκπαιδευτικούς

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν:

νέες μεθόδους διδασκαλίαςμεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη σύγχρονη φυσικήβαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου τους

Έτσι, η διδασκαλία εξελίσσεται μαζί με την τεχνολογία.

Ο ανιχνευτής Timepix

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται το Timepix chip, ένα μικροσκοπικό τσιπ πυριτίου — περίπου στο μέγεθος ενός νυχιού — που αποτελείται από ένα πλέγμα 256×256 pixels.

Η εκπαιδευτική συσκευή MiniPIX EDU:

είναι μικρή και χαμηλής κατανάλωσηςσυνδέεται εύκολα μέσω USB σε υπολογιστήσυνοδεύεται από φιλικό λογισμικό

Με τη χρήση της, οι μαθητές μπορούν να:

“δουν” την ακτινοβολία γύρω τουςδιακρίνουν διαφορετικά είδη σωματιδίων (άλφα, βήτα, γάμμα, κοσμική ακτινοβολία)μετρήσουν την ενέργεια που αφήνουν στον αισθητήρακατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν με την ύλη

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς μετρητές Geiger, η εμπειρία είναι πολύ πιο οπτική, διαδραστική και εκπαιδευτική.

Ένα απλό αλλά εντυπωσιακό πείραμα

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μέτρηση της ακτινοβολίας από προϊόντα διάσπασης του ραδονίου στον αέρα. Τα σωματίδια αυτά μπορούν να συλλεχθούν πάνω σε ένα μπαλόνι μέσω στατικού ηλεκτρισμού και στη συνέχεια να ανιχνευθούν από το σύστημα.

Μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, οι μαθητές μπορούν να δουν στην οθόνη τους τα ίχνη των σωματιδίων — μια εμπειρία που μετατρέπει τη θεωρία σε κάτι σχεδόν “ορατό”.

Γιατί έχει σημασία

Το TIMEPIX@school δείχνει ξεκάθαρα ότι η επιστήμη δεν είναι κάτι μακρινό ή αφηρημένο. Είναι παρούσα στην καθημερινότητά μας και μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα από εμπειρία.

Και ίσως το πιο σημαντικό: μπορεί να εμπνεύσει τη νέα γενιά να γίνει η επόμενη που θα αλλάξει τον κόσμο μέσα από την επιστήμη.







