2026-04-16 11:21:14
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά οι «Αταίριαστοι» – Ανάσα μπροστά από το «Buongiorno»



 Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 11.9%, με μικρή διαφορά από το «Buongiorno» που ακολούθησε με 11.5%.

Πιο πίσω κινήθηκε η «Super Κατερίνα. V» με 10.9%, ενώ το «10 Παντού» και το «Το Πρωινό» σημείωσαν από 7.4%.

Ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 6.0%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
