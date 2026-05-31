Πράγματι, από την 1η Ιουνίου 2026 (την ερχόμενη Δευτέρα), τίθενται σε εφαρμογή σημαντικές αλλαγές που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και αλλάζουμε κινητά τηλέφωνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αλλαγές αυτές είναι αποτέλεσμα της αυστηρής εφαρμογής του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA).

Ο βασικός στόχος της Ε.Ε. είναι να σπάσει τα "ψηφιακά τείχη" (walled gardens) που κρατούσαν τους χρήστες εγκλωβισμένους σε ένα οικοσύστημα (π.χ. Apple) επειδή η μετάβαση σε ένα άλλο (π.χ. Android) ήταν πολύπλοκη ή σήμαινε απώλεια δεδομένων.

Τι αλλάζει στη μεταφορά δεδομένων

Μέχρι σήμερα, η μεταφορά από iPhone σε Android (και το αντίστροφο) συχνά απαιτούσε εξωτερικές εφαρμογές και άφηνε πίσω σημαντικά αρχεία. Με τις νέες ρυθμίσεις:

Πλήρης Φορητότητα: Apple και Google υποχρεούνται να παρέχουν "κοινές τεχνικές λύσεις". Αυτό σημαίνει ότι κατά την ενεργοποίηση μιας νέας συσκευής, η μεταφορά θα είναι πιο γρήγορη και ολοκληρωμένη.

Τι μεταφέρεται: Πέρα από τις επαφές και τις φωτογραφίες, η διαδικασία θα περιλαμβάνει πλέον ευκολότερα:

Μηνύματα (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού SMS/RCS).

Δεδομένα εφαρμογών (όπου είναι τεχνικά εφικτό).

Ρυθμίσεις προσβασιμότητας και κωδικούς Wi-Fi.

Σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης.

Μεταφορά eSIM: Απλοποιείται η διαδικασία μεταφοράς της ψηφιακής κάρτας SIM από τη μία συσκευή στην άλλη, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα επίσκεψη σε κατάστημα παρόχου.

Διαλειτουργικότητα με Wearables (Smartwatches)

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές αφορά τα smartwatches και τα ακουστικά. Η Apple είναι πλέον υποχρεωμένη να επιτρέπει σε κατασκευαστές τρίτων (όπως η Samsung, η Garmin ή η Xiaomi) να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο iOS.

Ειδοποιήσεις: Τα ρολόγια εκτός Apple θα μπορούν να διαχειρίζονται τις ειδοποιήσεις του iPhone με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο που το κάνει το Apple Watch.

Σύζευξη (Pairing): Η διαδικασία σύνδεσης (proximity pairing) θα γίνει πιο άμεση για όλα τα αξεσουάρ, όχι μόνο για τα AirPods.

Επιλογή Browser και Εφαρμογών

Από τη Δευτέρα, οι χρήστες στην Ε.Ε. θα βλέπουν ακόμα πιο ξεκάθαρες οθόνες επιλογής:

Browser Choice Screen: Αν χρησιμοποιείτε Safari, θα ερωτηθείτε ξανά αν θέλετε να επιλέξετε έναν άλλον προεπιλεγμένο περιηγητή (Chrome, Firefox, Opera κ.λπ.) από μια τυχαία λίστα.

Διαγραφή Προεγκατεστημένων Εφαρμογών: Η Apple θα επιτρέπει πλέον τη διαγραφή περισσότερων δικών της εφαρμογών (όπως το App Store, το Photos ή το Camera), δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιεί αποκλειστικά εναλλακτικές εφαρμογές τρίτων.

Σημαντική Σημείωση: Αυτές οι αλλαγές ισχύουν μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ταξιδέψετε εκτός Ε.Ε. για μεγάλο χρονικό διάστημα, ορισμένες από αυτές τις δυνατότητες (όπως τα εναλλακτικά App Stores) ενδέχεται να απενεργοποιηθούν προσωρινά.

Σύνοψη των ΑλλαγώνΤομέαςΠρινΑπό την άλλη Δευτέρα (1/6/26)Μεταφορά ΔεδομένωνΠεριορισμένη / ΔύσκοληΠλήρης, γρήγορη και "native"SmartwatchesΠλήρης λειτουργικότητα μόνο με Apple WatchΒελτιωμένη συμβατότητα για όλες τις μάρκεςΠροεπιλογέςΔύσκολη αλλαγή βασικών appsΥποχρεωτική οθόνη επιλογής για όλαeSIMΧειροκίνητη διαδικασίαΑυτοματοποιημένη μεταφορά μεταξύ OS

freegr

