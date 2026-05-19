





Την τηλεοπτική της επιστροφή ετοιμάζει η Άννα Δρούζα, η οποία φαίνεται πως δίνει ραντεβού με το κοινό του Open TV πριν ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναμένεται να αναλάβει νέα βραδινή εκπομπή με επίκεντρο τις συνεντεύξεις και τις προσωπικές συζητήσεις με πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους της επικαιρότητας και της δημόσιας ζωής.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν το νέο πρότζεκτ να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Ιουνίου, ενώ το κανάλι έχει ήδη εγκρίνει έναν αρχικό κύκλο επτά επεισοδίων. Αν η εκπομπή ανταποκριθεί στις προσδοκίες, δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με περισσότερες εκπομπές.

Πηγή: Real News

Πηγή: tvnea.com