Αναρτήθηκαν πριν από λίγο τα δικαιώματα για τις δράσεις πρόληψης της Παχυσαρκίας και προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, που αφορούν τις εκτελέσεις του μήνα Μάρτιο 2026.

Οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί καλούνται να προχωρήσουν στην έκδοση των τιμολογίων, τα οποία πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας έως και τις 26/4.

Τα τιμολόγια εκδίδονται προς την ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. και πρέπει να...

... είναι ακριβώς σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται στα δικαιώματα της πλατφόρμας. Όλα τα τιμολόγια πρέπει να εκδίδονται ηλεκτρονικά, χωρίς απόκλιση στις τιμές, ακόμη και για το παραμικρό ποσό.

Θυμίζουμε ότι οι συνταγές παχυσαρκίας:

εκτελούνται κανονικά μέσω των προγραμμάτων των φαρμακείων,σφραγίζονται και υπογράφονται,στη συνέχεια μετατρέπονται σε αρχείο PDF και ανεβαίνουν στην πλατφόρμα της δράσης για έλεγχο και έγκριση, ώστε να ακολουθήσει η πληρωμή.Δεν αποστέλλεται φυσικό αρχείο.

