Μαθηματικά: Αρχικά, σε μια κόλλα μιλιμετρέ, κατασκευάζουμε δύο κύκλους, ο ένας με ακτίνα 4 εκ. και ο άλλος με διάμετρο 4 εκ. και στη συνέχεια υπολογίζουμε το μήκος και το εμβαδόν τους (θυμόμαστε και την αντίστοιχη ανάρτηση). Επίσης, λύνουμε τα προβλήματα 1 και 2, στη σελίδα 37 του Τ.Ε.. Τέλος, διαβάζουμε για τα βασικά χαρακτηριστικά του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και του κυλίνδρου, με τη βοήθεια του φύλλου θεωρίας και των σχετικών αναρτήσεων (εδώ, εδώ κι εδώ).Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τις παρατηρήσεις, το συμπέρασμα και τις εργασίες 1 και 2 του ΦΕ6 "Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή" (βλέπουμε και την αντίστοιχη ανάρτηση). Έπειτα συμπληρώνουμε την εργασία 3 (σελίδες 180 έως και 183).Γεωγραφία: Εξασκούμαστε στο να εντοπίζουμε πάνω στον άτλαντά μας τα βασικά γεωμορφολογικά και ανθρωπογενή στοιχεία της Βόρειας Αμερικής, όπως ακριβώς δείξαμε στην τάξη. Επίσης, κάνουμε τις ασκήσεις 1, 2 (σελίδα 59) / 2, 3 (σελίδα 60) / 2, 3 (σελίδα 61) στο Τ.Ε.. Δεν ξεχνάμε ότι πολύτιμη βοήθεια μας δίνουν οι σχετιζόμενες αναρτήσεις (εδώ, εδώ κι εδώ). Τέλος, μέχρι το επόμενο μάθημα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, ώστε να κατασκευαστούν τα χαρτόνια με τις εργασίες των ομάδων, ανάλογα με την ήπειρο που έχει αναλάβει η καθεμιά. Τα projects αυτά θα αναρτηθούν και στη γιορτή αποφοίτησής μας.

