2026-04-17 10:23:42
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Κρατούν το προβάδισμα οι «Αποκαλύψεις»



Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 12.8%, διατηρώντας ξεκάθαρο προβάδισμα.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 7.5%, ενώ κοντά κινήθηκε το «Live You» με 6.9%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 5.0%, ενώ χαμηλά κινήθηκε το «Real View» με 2.4%.

Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 1.6%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Επιστροφή στην κορυφή για το «Πρωινό»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά μπροστά το «Happy Day» – Αντίδραση από «Ώρα Ελλάδος»
