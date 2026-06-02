2026-06-02 21:59:49
Φωτογραφία για «Αποκαλύψεις»: Για ακόμα έναν μήνα στην κορυφή της τηλεθέασης
Με αιχμηρή δημοσιογραφική ματιά και ρεπορτάζ που τολμούν να φωτίσουν την αλήθεια, η καθημερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Αποκαλύψεις» ήταν για ακόμα έναν μήνα στην κορυφή της τηλεθέασης. Και τον Μάιο, η εκπομπή επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στη ζώνη μετάδοσής της, καταγράφοντας πρωτιά και αποτυπώνοντας τη σταθερή προτίμηση των τηλεθεατών στην έγκυρη και διεισδυτική ενημέρωση.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, οι «Αποκαλύψεις» σημείωσαν πρωτιά  στο σύνολο κοινού με μέσο όρο 16,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 1,7 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή χτύπησε κόκκινο στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό έφτασε το 20,3%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 17,2%.

Με τις «Αποκαλύψεις» συντονίστηκαν κατά μέσο όρο 1.072.149 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της εκπομπής.

 

Κάθε μεσημέρι στις 13:30, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» συνεχίζουν να βάζουν στο μικροσκόπιό τους συνταρακτικές υποθέσεις, να αναδεικνύουν πρωτογενείς ειδήσεις και να ξεδιπλώνουν όλες τις αθέατες πτυχές της επικαιρότητας.

Πηγή: tvnea.com
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