2026-06-03 11:08:21
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Κοντά το «Happy Day»

  

Πρώτη στη μάχη της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε 16.2% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε το προβάδισμά της απέναντι στον ανταγωνισμό.

Σε μικρή απόσταση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 14.6%, συνεχίζοντας τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του.

Το «Σήμερα» κατέγραψε 9.3%, ενώ το «Νωρίς – Νωρίς» σημείωσε 7.4%, περνώντας μπροστά από το «Καλημέρα Ελλάδα» που βρέθηκε στο 6.8%.

Η «Ώρα Ελλάδος» κινήθηκε στο 6.6%, σε μια πρωινή ζώνη όπου η «Κοινωνία Ώρα Mega» και το «Happy Day» ξεχώρισαν από τον ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
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