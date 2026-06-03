2026-06-03 11:08:21
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» κυριάρχησε – Πολύ δυνατή η πορεία του «The Chase»



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News», το οποίο σημείωσε 18.5% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε με άνεση τα ηνία της τηλεθέασης.

Μεγάλος κερδισμένος της ημέρας ήταν και το «The Chase», που κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλό 16.1% και βρέθηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» σημείωσαν 12.8%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 10.6%.

Το «Στούντιο 4» και το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψαν από 8.8%, ενώ το «Rouk Zouk» σημείωσε 8.1%. Το «Cash or Trash» κινήθηκε στο 7.4% και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» στο 5.6%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν η ταινία «Η Ρένα Είναι Οφ-Σάιντ» στον ΣΚΑΪ με 4.3%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.9%, ενώ το «The Floor (E)» περιορίστηκε μόλις στο 2.1%.



Πηγή: tvnea.com
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