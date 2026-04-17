Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 11.8%, παίρνοντας την πρωτιά στη μάχη της ημέρας.

Ακολούθησε η «Super Κατερίνα. V» με 9.3%, ενώ πιο πίσω κινήθηκε το «Buongiorno» με 8.7%.

Στη συνέχεια βρέθηκε το «10 Παντού» με 7.4%, ενώ το «Breakfast@Star» σημείωσε 6.8% και οι «Αταίριαστοι» 5.9%.

Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.6%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

