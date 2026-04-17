2026-04-17 10:23:42
Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 11.8%, παίρνοντας την πρωτιά στη μάχη της ημέρας.
Ακολούθησε η «Super Κατερίνα. V» με 9.3%, ενώ πιο πίσω κινήθηκε το «Buongiorno» με 8.7%.
Στη συνέχεια βρέθηκε το «10 Παντού» με 7.4%, ενώ το «Breakfast@Star» σημείωσε 6.8% και οι «Αταίριαστοι» 5.9%.
Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.6%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟSleep Ή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ LAPTOP ΣΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜεσημεριανή ζώνη: Κρατούν το προβάδισμα οι «Αποκαλύψεις»
