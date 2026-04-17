Το J2US ανεβάζει στροφές και επιστρέφει αυτό το Σάββατο με ένα live που δεν μοιάζει με κανένα άλλο! Ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης στήνει μια βραδιά γεμάτη λαμπερούς καλεσμένους, παλμό, ανατροπές και αληθινό κέφι, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα ατελείωτο μουσικό event.Αυτή τη φορά, το show υποδέχεται έναν αυθεντικό θρύλο του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αντύπας έρχεται για μια μοναδική live εμφάνιση που υπόσχεται ένταση και συναίσθημα στο κόκκινο και μεγάλες επιτυχίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Μια μουσική συνάντηση που θα ξεσηκώσει το κοινό από το πρώτο λεπτό!Ξεχωριστό κέφι φέρνει στο 8ο live ο Γιώργος Λιβάνης, ένας από τους πιο αγαπημένους νέους λαϊκούς ερμηνευτές που θα χαρίσει μια εμφάνιση γεμάτη ρυθμό!Στην κριτική επιτροπή, δίπλα στη Βίκυ Σταυροπούλου τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, έρχεται η εκρηκτική Αννίτα Πάνια ως guest κριτής, όπως πάντα χωρίς περιστροφές, με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της, με ατάκες και σχόλια που θα κάνουν τη διαφορά!Στα backstage, ο Τρύφωνας Σαμαράς μαζί με τη Cinderella ανεβάζουν το θερμόμετρο, μεταφέροντας όλη την ένταση πίσω από τις κάμερες, με αυθόρμητες στιγμές, χιούμορ και backstage αποκαλύψεις.Τα αγαπημένα μας ζευγάρια επιστρέφουν πιο έτοιμα από ποτέ, με performances που συνδυάζουν φαντασία, συναίσθημα και ενέργεια, διεκδικώντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε μια βραδιά όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο και οι ανατροπές καραδοκούν.Τα τραγούδια της βραδιάς:Mαίρη Αργυριάδου - StanMείνε κοντά μου - Γιώργος ΚαμπουρίδηςΜουσική-Στίχοι: Δημήτρης ΠαρασκευόπουλοςΔημήτρης Σκουλός – Δανιέλα ΧατζήΕγώ και σύ – Μαρινέλλα και Τόλης ΒοσκόπουλοςΜουσική: Τόλης ΒοσκόπουλοςΣτίχοι: Μίμης ΘειόπουλοςMary Vitynaros - Steve ProvisGigolo – Έλενα ΠαπαρίζουΜουσική /Στίχοι: Αλέξης Παπακωνσταντίνου (Papaconstantinou Αlex)- Sepehrmanesh Markus - Engloef Markus - Ελληνικοί Στίχοι: Νίκος Γρίτσης-Γιάννης ΔόξαςΛάκης Γαβαλάς - ShayaEίμαι κορίτσι ζόρικο - Ζωζώ ΣαπουντζάκηΜουσική: Μίμης ΠλέσσαςΣτίχοι: Άκος ΔασκαλόπουλοςΧάρης Λεμπιδάκης – Φαίη ΘεοχάρηΣου μιλώ και κοκκινίζεις- Γιάννης ΧαρούληςΜουσική - Στίχοι: Διονύσης ΣαββόπουλοςΔιασκευή: Γιάννης ΧαρούληςGio Kay- Aγγελική ΗλιάδηΜα εγώ είμαι Έλληνας – Νότης ΣφακιανάκηςΜουσική: Κώστας Χορλιαφάκης - Στράτος ΚουμπάςΣτίχοι: Κώστας ΧορλιαφάκηςΗλίας Γκότσης – Θωμαή ΑπέργηΠειράζει που είμαι φίρμα – Γιάννης ΦλωρινιώτηςΜουσική/Στίχοι: Κώστας ΨυχογιόςDj Deleasis – Έφη ΘώδηΜαύρη λίστα (Black List) – Άντζελα ΔημητρίουΜουσική: Κυριάκος ΠαπαδόπουλοςΣτίχοι: Ηλίας ΦιλίππουΡυθμός, λάμψη, θέαμα και τραγούδια που ξεσηκώνουν!Το J2US υπόσχεται ένα ακόμη Σαββατόβραδο που θα σε κρατήσει μέχρι το τελευταίο λεπτό!J2US! Το τηλεοπτικό πάρτυ που περιμένουμε όλη την εβδομάδα!Πηγή: tvnea.com