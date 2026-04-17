2026-04-17 12:24:09
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία «Live News» – Σταθερά ψηλά το «The Chase»

 Με άνετο προβάδισμα στην απογευματινή ζώνη βρέθηκε το «Live News» με 19.3%, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «The Chase» με 15.4%, ενώ ψηλά κινήθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» με 11.9%.

Ακολούθησε το «Rouk Zouk» με 10.6% και το «Deal. IX» με 9.5%, ενώ κοντά βρέθηκαν το «Ένα έξυπνο έξυπνο… μούτρο» (ΣΚΑΪ) με 8.4%, το «Κάτι Ψήνεται», οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 8.3%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Στούντιο 4» με 7.1%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν το «ANT1 News – Κεντρικό Δελτίο» με 4.9%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4.5% και το «Cash or Trash» με 4.2%.

Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Το Χούμε!» με 2.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Prime time ζώνη: Δυνατή «μάχη» κορυφής ανάμεσα σε «Σόι Σου» και μπάλα – Ψηλά και το «MasterChef»
Οι υπηρεσίες εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης υποστηρίζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού εν μέσω παγκόσμιων πιέσεων.
