2026-05-12 10:43:48
Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Yπουργείου Υγείας «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες.

Δύο κόμματα, η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και το ΚΚΕ καταψήφισαν το νομοσχέδιο ενώ όλα τα υπόλοιπα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη κράτησαν κρυφά τα χαρτιά τους και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής.

Την Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και η Διάσκεψη των Προέδρων έχει προγραμματίσει το νομοσχέδιο να εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση την ερχόμενη Πέμπτη, με πρόνοια εάν χρειαστεί, η ολοκλήρωση της συζήτησης και η ψήφισή του να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή.

Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» στην κορυφή
Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας
