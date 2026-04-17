





Το «Gossip Girl», που βασίζεται στα ομώνυμα μυθιστορήματα της Cecily von Ziegesar, παρακολουθεί μια ομάδα μαθητών στη συνοικία Upper East Side του Μανχάταν, των οποίων οι προσωπικές και κοινωνικές ζωές καταγράφονται από την ανώνυμη μπλόγκερ «Gossip Girl».

Η σειρά σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έλαβε θετικές κριτικές από κοινό και κριτικούς, και κέρδισε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων 18 Teen Choice Awards. Απέκτησε φανατικό κοινό, επηρέασε άλλες νεανικές δραματικές σειρές και οδήγησε στη δημιουργία διεθνών τηλεοπτικών διασκευών.

Στην καρδιά του Upper East Side του Μανχάταν, εκεί όπου η πολυτέλεια, η εξουσία και τα προνόμια ορίζουν τα πάντα, μία ομάδα εφήβων ζει υπό το αδιάκοπο βλέμμα μιας αόρατης παρουσίας. Κανένα μυστικό δεν μένει κρυφό, καμία προδοσία δεν μένει ατιμώρητη. Όλα αποκαλύπτονται μέσα από τις αναρτήσεις της μυστηριώδους «Gossip Girl», μιας ανώνυμης φωνής που γνωρίζει τα πάντα και δεν χαρίζεται σε κανέναν.

Έρωτες φουντώνουν και καταρρέουν, φιλίες δοκιμάζονται από την προδοσία, οικογένειες διαλύονται πίσω από αψεγάδιαστες βιτρίνες. Οι ζωές αυτών των προνομιούχων νέων ξετυλίγονται δημόσια, μετατρέποντας κάθε λάθος, κάθε αδυναμία και κάθε σκάνδαλο σε θέαμα. Καθώς οι ήρωες παλεύουν να ενηλικιωθούν μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο ψέματα, ίντριγκες και χειραγώγηση, ένα ερώτημα τους στοιχειώνει: Ποιος κρύβεται πίσω από την Gossip Girl;

Στην προσπάθειά τους να αποκαλύψουν την αλήθεια, βυθίζονται ακόμη βαθύτερα σε έναν φαύλο κύκλο μυστικών, όπου το τίμημα της αποκάλυψης μπορεί να αποβεί καταστροφικό.

«Σε έναν κόσμο όπου όλοι κρύβουν κάτι, η αλήθεια περιμένει υπομονετικά — μέχρι να πατηθεί δημοσίευση και να καταστρέψει τα πάντα.»

«GOSSIP GIRL»_ Δευτέρα έως Κυριακή στις 20:00 στο ΜΑΚ TV.

Συντελεστές

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Josh Schwartz, Stephanie Savage

ΠΑΙΖΟΥΝ : Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Taylor Momsen, Ed Westwick, Kelly Rutherford, Matthew Settle, Jessica Szohr, Kaylee DeFer.







