Τα φυτά με ασημί ή γκριζοπράσινο φύλλωμα είναι από τις πιο ιδιαίτερες επιλογές για κήπους, παρτέρια και γλάστρες, αφού δημιουργούν πολύ κομψή και φωτεινή εικόνα σε κάθε εξωτερικό χώρο. Εκτός από την ξεχωριστή αισθητική τους, πολλά από αυτά είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στην ζέστη, τον ήλιο και την ξηρασία, γεγονός που τα κάνει ιδανικά για το ελληνικό κλίμα και για συνδυασμούς με έντονο μεσογειακό χρώμα.

Τι προσφέρουν τα φυτά με ασημί φύλλωμα

Τα ασημί φύλλα δημιουργούν πιο φωτεινή εικόνα στους εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με πέτρα, ξύλο ή φυτά έντονης ανθοφορίας. Επιπλέον, τα περισσότερα είδη με αυτό το χρώμα φυλλώματος διαθέτουν φυσική αντοχή στην ξηρασία και στον έντονο ήλιο, αφού το ανοιχτόχρωμο φύλλωμα βοηθά στην προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Είδη φυτών με ασημί φύλλωμα Λεβάντα (Lavandula)

Από τα πιο γνωστά φυτά με ασημί φύλλωμα, η Λεβάντα συνδυάζει ιδιαίτερα αρωματικά φύλλα και εντυπωσιακή ανθοφορία σε μωβ αποχρώσεις. Ανθεκτική και εύκολη στην καλλιέργεια, αγαπά τις ηλιόλουστες θέσεις και χρειάζεται περιορισμένο πότισμα, ενώ ταιριάζει ιδιαίτερα σε μεσογειακού τύπου κήπους. Αναπτύσσεται το ίδιο ικανοποιητικά τόσο σε παρτέρια όσο και σε δοχεία φύτευσης.





Αρτεμισία - Αψιθιά (Artemisia absinthium)

Με πολύ χαρακτηριστικό ασημογκρί φύλλωμα και ιδιαίτερα “απαλή” υφή, η Αρτεμισία χρησιμοποιείται συχνά σε παρτέρια και συνδυασμούς με ανθοφόρα φυτά έντονων χρωμάτων.



Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην ζέστη και στην ξηρασία και αναπτύσσεται καλύτερα σε ηλιόλουστες θέσεις.

Σενέκιο (Senecio vira vira)

Το ιδιαίτερα ασημί φύλλωμα του Σενέκιου, της ποικιλίας με γκρι φύλλωμα, δημιουργεί πολύ φωτεινή αντίθεση σε γλάστρες και παρτέρια.



Πρόκειται για ανθεκτικό φυτό με μικρές απαιτήσεις φροντίδας που αγαπά τον ήλιο και χρειάζεται καλή αποστράγγιση ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική υγρασία.

Ελίχρυσος - Αμάραντος (Helichrysum stoechas)

Με μικρά γκριζοπράσινα φύλλα και χαρακτηριστικό άρωμα, ο Ελίχρυσος είναι ιδανικός για ξηροθερμικούς κήπους, βραχόκηπους και γλάστρες με μεσογειακή αισθητική.



Αναπτύσσεται εύκολα σε ηλιόλουστες θέσεις και χρειάζεται περιορισμένο πότισμα.

Διχόνδρα (Silver Falls)

Από τα πιο εντυπωσιακά φυτά με κρεμοκλαδή ανάπτυξη και ασημί φύλλωμα, ιδανικό για κρεμαστές γλάστρες και ζαρντινιέρες.



Δημιουργεί πολύ όμορφη αντίθεση δίπλα σε ανθοφόρα φυτά και αναπτύσσεται καλύτερα σε φωτεινές θέσεις με σχετικά συχνό πότισμα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.

Λεβαντίνη (Santolina chamaecyparissus)

Μια κίτρινη ...Λεβάντα. Η Λεβαντίνη είναι από τα πιο χαρακτηριστικά είδη με έντονα ασημί φύλλωμα και ιδιαίτερα ταιριαστή σε μεσογειακού τύπου κήπους και βραχόκηπους.



Δημιουργεί μικρούς συμπαγείς θάμνους με αρωματικό φύλλωμα και μικρά κίτρινα άνθη, ενώ ξεχωρίζει για την εξαιρετική αντοχή της στην ζέστη, την ξηρασία και τον δυνατό ήλιο.

Στάχυς (Stachys byzantina)

Γνωστό και ως “αυτιά λαγού”, διαθέτει ιδιαίτερα βελούδινα ασημί φύλλα και χρησιμοποιείται κυρίως σαν φυτό εδαφοκάλυψης ή για χαμηλά παρτέρια.



Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στον ήλιο και στις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ χρειάζεται ελάχιστη φροντίδα μετά την εγκατάστασή του.





Καλούνα (Calluna vulgaris Silver Knight)

Η ποικιλία Καλούνα με λευκά άνθη που διαθέτει μικρά γκριζοπράσινα έως ασημί φύλλα και διακοσμητική ανθοφορία που διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Καλλιεργείται κυρίως σε γλάστρες και χαμηλά παρτέρια και προτιμά φωτεινές θέσεις με σχετικά δροσερό υπόστρωμα.





Τεύκριο (Teucrium fruticans)

Θάμνος με χαρακτηριστικό ασημοπράσινο φύλλωμα και ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στην ξηρασία και στους δυνατούς ανέμους. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε μεσογειακού τύπου κήπους και για χαμηλούς φυτικούς φράχτες, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα δημιουργεί και αν κλαδευτεί σε συγκεκριμένο σχήμα.





Ελιά

Η Ελιά είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό μεσογειακό δέντρο με ασημοπράσινο φύλλωμα και διαχρονική καλλωπιστική αξία.



Εκτός από ιδιαίτερα ανθεκτική στην ζέστη, την ξηρασία και τον δυνατό ήλιο, ταιριάζει εξαιρετικά τόσο σε κλασικούς όσο και σε πιο σύγχρονης αρχιτεκτονικής κήπους, ενώ επί αρκετά χρόνια ευδοκιμεί χωρίς πρόβλημα και σε μεγάλα δοχεία φύτευσης.





Πώς να συνδυάσετε τα φυτά με ασημί φύλλωμα

Τα φυτά αυτού του τύπου ταιριάζουν ιδιαίτερα δίπλα σε πέτρα, ξύλο, χαλίκι και φυσικά υλικά, ενώ συνδυάζονται πολύ όμορφα με φυτά που διαθέτουν μωβ, μπλε, λευκή ή έντονα κόκκινη ανθοφορία. Σε μεσογειακού τύπου διαμορφώσεις βοηθούν να δημιουργηθεί πιο φωτεινή, φυσική και καλοκαιρινή εικόνα με μικρότερες ανάγκες συντήρησης και ποτίσματος.

