2026-04-18 11:04:46
Πέρασα γρήγορα τα νέα σχολικά βιβλία Φυσικής που ανέβηκαν χθες και μοιράζομαι ένα πρώτο σχόλιο:

Ναι, είναι σαφώς καλύτερα και πιο ελκυστικά από τα σχολικά βιβλία που έχουμε εδώ και πάνω από 25 χρόνια, τα οποία, ας το πούμε ξεκάθαρα, ήταν απαράδεκτα σε περιεχόμενο, διδακτική μεθοδολογία και εμφάνιση. Άρα, έχουμε μια θετική εξέλιξη στην εκπαίδευση.

Στην Α’ Γυμνασίου ξεχωρίζει το βιβλίο της Ροπής, το οποίο διάβασα ολόκληρο και μου άρεσε πολύ (με εξαίρεση το εξώφυλλο εκεί νομίζω θα χάσει). Έχει ωραία δομή, καθαρή γραφή, ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και πειράματα.

Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα πολλές αναφορές στο CERN, αλλά και δραστηριότητες από το Perimeter Institute, όπως το “black box” και τα “ίχνη στην άμμο”. Πρόκειται για τεράστια εξέλιξη για ελληνικό σχολικό βιβλίο που θα φτάσει σε κάθε σπίτι και σε κάθε σχολείο.

Τα υπόλοιπα βιβλία (Πατάκη και της Ελληνοεκδοτικής για την Α’ Λυκείου) φαίνονται επίσης καλά με μια πρώτη ματιά, αλλά δεν τα έχω μελετήσει ακόμα. Θα επανέλθω με πιο αναλυτικές εντυπώσεις.

Προς το παρόν, κρατάμε το βασικό: για πρώτη φορά έχουμε ένα πραγματικά καλό σχολικό βιβλίο Φυσικής — αυτό της Α’ Γυμνασίου από τη Ροπή. Μπράβο!!

Εκδόσεις Ροπή - ROPI Publications
11 Φυτά για να καλύψετε κάγκελα, τοίχους και αντιαισθητικά σημεία σε εξωτερικούς χώρους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
11 Φυτά για να καλύψετε κάγκελα, τοίχους και αντιαισθητικά σημεία σε εξωτερικούς χώρους
Λιγότερες σειρές και «ψαλίδι» έως 30% στη μυθοπλασία τη νέα σεζόν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λιγότερες σειρές και «ψαλίδι» έως 30% στη μυθοπλασία τη νέα σεζόν
Πολλαπλό βιβλίο: Τα νέα σχολικά βιβλία (και για τα Θρησκευτικά)
Πολλαπλό βιβλίο: Τα νέα σχολικά βιβλία (και για τα Θρησκευτικά)
Τα νέα σχολικά βιβλία φυσικής
Τα νέα σχολικά βιβλία φυσικής
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – Κοντά το «The Chase» και το «Deal»
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – Κοντά το «The Chase» και το «Deal»
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News»
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day» – Δεύτερη η «Ώρα Ελλάδος»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day» – Δεύτερη η «Ώρα Ελλάδος»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/4/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/4/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» –Δεύτερο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» –Δεύτερο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Πρωινό» – Κοντά «Buongiorno»...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Πρωινό» – Κοντά «Buongiorno»...
Μεσημεριανή ζώνη: Κρατούν την κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Κρατούν την κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
Απογευματινή ζώνη: Σαρωτικό το «Live News»...
Απογευματινή ζώνη: Σαρωτικό το «Live News»...