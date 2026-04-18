2026-04-18 11:04:46

Πέρασα γρήγορα τα νέα σχολικά βιβλία Φυσικής που ανέβηκαν χθες και μοιράζομαι ένα πρώτο σχόλιο:



Ναι, είναι σαφώς καλύτερα και πιο ελκυστικά από τα σχολικά βιβλία που έχουμε εδώ και πάνω από 25 χρόνια, τα οποία, ας το πούμε ξεκάθαρα, ήταν απαράδεκτα σε περιεχόμενο, διδακτική μεθοδολογία και εμφάνιση. Άρα, έχουμε μια θετική εξέλιξη στην εκπαίδευση.



Στην Α’ Γυμνασίου ξεχωρίζει το βιβλίο της Ροπής, το οποίο διάβασα ολόκληρο και μου άρεσε πολύ (με εξαίρεση το εξώφυλλο εκεί νομίζω θα χάσει). Έχει ωραία δομή, καθαρή γραφή, ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και πειράματα.



Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα πολλές αναφορές στο CERN, αλλά και δραστηριότητες από το Perimeter Institute, όπως το “black box” και τα “ίχνη στην άμμο”. Πρόκειται για τεράστια εξέλιξη για ελληνικό σχολικό βιβλίο που θα φτάσει σε κάθε σπίτι και σε κάθε σχολείο.



Τα υπόλοιπα βιβλία (Πατάκη και της Ελληνοεκδοτικής για την Α’ Λυκείου) φαίνονται επίσης καλά με μια πρώτη ματιά, αλλά δεν τα έχω μελετήσει ακόμα. Θα επανέλθω με πιο αναλυτικές εντυπώσεις.



Προς το παρόν, κρατάμε το βασικό: για πρώτη φορά έχουμε ένα πραγματικά καλό σχολικό βιβλίο Φυσικής — αυτό της Α’ Γυμνασίου από τη Ροπή. Μπράβο!!



Εκδόσεις Ροπή - ROPI Publications

tinanantsou.blogspot.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ