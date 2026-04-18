2026-04-18 10:10:37
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Σαρωτικό το «Live News»...



Ξεκάθαρος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης ήταν το «Live News» με εντυπωσιακό 21.5%, αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Ακολούθησε το «The Chase» με 13.3%, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και ο «Τροχός της Τύχης» με 12.4% και το «Deal. IX» με 11.4%.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 9.8% και το «Στούντιο 4» με 9.0%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» σημείωσε 7.0%.

Στη συνέχεια κινήθηκε το «Cash or Trash» με 6.4%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 5.7% και το «Rouk Zouk» με 5.6%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν η «Κοροϊδάρα» (ΣΚΑΪ) με 4.9% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4.5%, ενώ στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Το Χούμε!» με 2.4%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Κίνα αναμένει την υπογραφή του Προέδρου της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, για το μεγα-έργο του Δρόμου του Μεταξιού. Κινέζοι κατασκευαστές ετοιμάζονται για μελλοντικές σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Κρατούν την κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time ζώνη: «Πάρτι» για το «Σόι Σου» – Σαρωτική διπλή παρουσία στην κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΣ έναν χρόνο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.
