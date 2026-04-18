





Ξεκάθαρος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης ήταν το «Live News» με εντυπωσιακό 21.5%, αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Ακολούθησε το «The Chase» με 13.3%, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και ο «Τροχός της Τύχης» με 12.4% και το «Deal. IX» με 11.4%.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 9.8% και το «Στούντιο 4» με 9.0%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» σημείωσε 7.0%.

Στη συνέχεια κινήθηκε το «Cash or Trash» με 6.4%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 5.7% και το «Rouk Zouk» με 5.6%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν η «Κοροϊδάρα» (ΣΚΑΪ) με 4.9% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4.5%, ενώ στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Το Χούμε!» με 2.4%.

