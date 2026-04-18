2026-04-18 10:10:37
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Κρατούν την κορυφή οι «Αποκαλύψεις»

 Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης παρέμειναν οι «Αποκαλύψεις» με 12.4%, διατηρώντας το προβάδισμα.

Ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 10.8%, καταγράφοντας ισχυρή επίδοση, ενώ πιο πίσω βρέθηκε το «Live You» με 6.9%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 2.1%, ενώ το «Real View» σημείωσε 1.9%.

Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 1.3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Απογευματινή ζώνη: Σαρωτικό το «Live News»...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Πρωινό» – Κοντά «Buongiorno»...
Prime time ζώνη: «Πάρτι» για το «Σόι Σου» – Σαρωτική διπλή παρουσία στην κορυφή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» –Δεύτερο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Πρωινό» – Κοντά «Buongiorno»...
Απογευματινή ζώνη: Σαρωτικό το «Live News»...
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία «Live News» – Σταθερά ψηλά το «The Chase»
Η Κίνα αναμένει την υπογραφή του Προέδρου της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, για το μεγα-έργο του Δρόμου του Μεταξιού. Κινέζοι κατασκευαστές ετοιμάζονται για μελλοντικές σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας.
Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΣ έναν χρόνο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.
Η νέα εποχή του ελληνικού σιδηροδρόμου: Από την απαξίωση στην επιχειρησιακή «θωράκιση» της Deutsche Bahn.
Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ.
TIPS ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ INTERNET ΣΤΟ ANDROID ΚΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
