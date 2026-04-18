2026-04-18 10:10:37
Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης παρέμειναν οι «Αποκαλύψεις» με 12.4%, διατηρώντας το προβάδισμα.
Ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 10.8%, καταγράφοντας ισχυρή επίδοση, ενώ πιο πίσω βρέθηκε το «Live You» με 6.9%.
Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 2.1%, ενώ το «Real View» σημείωσε 1.9%.
Στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 1.3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
