Μικρές διαφορές καταγράφηκαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με το «Το Πρωινό» να περνά μπροστά με 10.0%.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Buongiorno» με 9.9%, ενώ σχετικά κοντά κινήθηκαν και οι «Αταίριαστοι» με 8.9%.

Πιο πίσω βρέθηκε η «Super Κατερίνα. V» με 8.2%, ενώ το «Breakfast@Star» σημείωσε 6.1%.

Χαμηλότερα κινήθηκε το «10 Παντού» με 5.1%, ενώ στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.1%.

