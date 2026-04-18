





Τα κανάλια εθνικής εμβέλειας δείχνουν διατεθειμένα να περιορίσουν τις επενδύσεις τους στη μυθοπλασία για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, μειώνοντας τόσο τα διαθέσιμα budgets όσο και τον συνολικό αριθμό σειρών που θα εγκριθούν. Αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για «ψαλίδι» που μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 30%.

Όπως αναφέρει η Ναταλία Ανδρικοπούλου στη Realnews, οι διοικήσεις των σταθμών βρίσκονται σε διαρκείς διαβουλεύσεις, με στόχο να επαναπροσδιορίσουν τις ώρες πρωτότυπου προγράμματος, επιδιώκοντας μια πιο περιορισμένη παρουσία σε σχέση με τη φετινή χρονιά.

Σε ό,τι αφορά την prime time, ειδικά στα κανάλια που ξεκινούν το πρόγραμμά τους από τις 20:00, στο τραπέζι βρίσκεται η κατάργηση μίας ζώνης. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει να «κόβεται» το slot των 23:00–23:30, οδηγώντας σε μια δομή με έως δύο σειρές ανά βραδιά, αντί για τρεις που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Πηγή: tvnea.com