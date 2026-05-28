Το Ίδρυμα Ευγενίδου και το CERN εγκαινιάζουν μια νέα συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης, της εκπαίδευσης, των νέων δεξιοτήτων και της σύνδεσης της έρευνας με την κοινωνία.



Την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 18:00, σας προσκαλούμε στην εκδήλωση Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες: Η Επιστήμη σε Δράση στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Η εκδήλωση θα αναδείξει τον ρόλο της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στην καθημερινότητά μας, καθώς και τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές προοπτικές που δημιουργούνται μέσα από τη δραστηριότητα του CERN.



Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση των πρακτικών εφαρμογών της έρευνας του CERN — από την τεχνολογία και την καινοτομία έως την εκπαίδευση και τη διεθνή συνεργασία — αλλά και η ανάδειξη των νέων τεχνικών και επιστημονικών ειδικοτήτων που διαμορφώνουν το μέλλον.

Η συνεργασία του CERN και του Ιδρύματος Ευγενίδου φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στην αιχμή της διεθνούς επιστημονικής έρευνας και την ελληνική κοινωνία, εμπνέοντας τη νέα γενιά να ανακαλύψει τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας.