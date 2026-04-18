2026-04-18 11:08:37
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: «Πάρτι» για το «Σόι Σου» – Σαρωτική διπλή παρουσία στην κορυφή



Απόλυτος κυρίαρχος της prime time ήταν το «Το Σόι Σου VI», που κατέγραψε 25.8% στο νέο επεισόδιο και 19.5% σε επανάληψη, κυριαρχώντας πλήρως στη ζώνη.

Πιο πίσω ακολούθησαν ο «Γιατρός II» με 12.5%, οι «Αθώοι» με 11.5% και ο «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (E)» με 10.9%.

Κοντά κινήθηκε και ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δύο Πύργοι» (Star) με 10.7%, ενώ το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ (E)» σημείωσε 8.8% και η «Μοντέρνα Σταχτοπούτα» (ΑΝΤ1) 8.5%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με 7.5% και ο «Πρίγκιπας της Ζαμούντας» με 7.0%, ενώ το «The Floor» σημείωσε 4.9%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν τα «Εκτός Σχεδίου» με 1.6%, το «Στην Πίεση» με 2.1% και το «Cinderella Nights» με μόλις 0.6%.



Πηγή: tvnea.com
