





Σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας έχει περάσει η νέα κωμωδία που ετοιμάζει ο Λάκης Λαζόπουλος για το Mega, με το κανάλι να ποντάρει σε μια φιλόδοξη παραγωγή για τη σεζόν 2026-2027.

Η σειρά, που πλέον τιτλοφορείται «17 βαλίτσες και μια μαύρη», αφήνει πίσω την αρχική ονομασία «Πνίξε τη Γιολάντα», υποδηλώνοντας μια διαφορετική δημιουργική προσέγγιση στο concept.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Δημοκρατία», το συνολικό κόστος της παραγωγής φτάνει τα 3,98 εκατομμύρια ευρώ, με σημαντική οικονομική ενίσχυση από το ΕΚΚΟΜΕΔ, η οποία ανέρχεται στα 1.592.886 ευρώ. Έχουν ήδη εγκριθεί 20 επεισόδια, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για περισσότερα, εφόσον η σειρά σημειώσει επιτυχία.

Τα γυρίσματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις αρχές του καλοκαιριού και θα πραγματοποιηθούν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: Αθήνα, Λέσβο και Νέα Υόρκη, με την τελευταία να παίζει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια οικογένεια Ελλήνων της διασποράς που επιστρέφει από την Αμερική στην Ελλάδα, κουβαλώντας μαζί της όχι μόνο αποσκευές, αλλά και τις συγκρούσεις και τα βιώματα μιας ζωής ανάμεσα σε δύο κόσμους.

